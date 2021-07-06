Артистку сильно задело высказывание певца

Накануне Валерий Меладзе дал интервью Ксении Собчак, в котором, в частности, была затронута тема обвинений Ани Лорак в адрес Константина Меладзе. Тогда певицу поддержала Оля Полякова, которая подтвердила слова своей коллеги о домогательствах продюсера.

Исполнитель хита "Самба белого мотылька", отвечая на вопрос журналистки об этой ситуации, назвал артистку фриком в купальнике и короне. Полякова не стала молчать и резко ответила певцу.

Блондинка иронично заметила, что Меладзе решил проигнорировать вопрос Собчак, зато успел ее оскорбить, не говоря уже о травле Лорак после ее признания.

"Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины, что бедняжка отказалась от всех своих слов и еще виноватой осталась?"

– зло поинтересовалась Полякова.

Затем певица решила пройтись по политике. Она затронула тему принадлежности Крыма.

"Вас это никак не шокировало? Все там нормально? Вы как-то давно размыто сказали, что "кто-то разжег этот конфликт". А можно узнать, кто? Вы уже определились за восемь лет?"

– не унималась блондинка, которую очень возмущает тот факт, что оба брата могут спокойно работать и в России, и на Украине. При этом у той же самой Ани Лорак такой возможности нет.

Напрямую вопрос о том, чей же все-таки полуостров Ольга спрашивать не стала, пообещав, что Меладзе обязательно спросят об этом в ближайшее время.

В конце Полякова сравнила певца с Фигаро, который "и здесь, и там, и вашим, и нашим", указав на то, что Меладзе долгое время не может найти в себе силы все-таки напрямую сказать, что он думает о ситуации с Крымом, и признать, что его брат все-таки домогался до своих подопечных.

Также в интервью Меладзе жестко раскритиковал Корчевникова, назвав его "гадиной" и подлым человеком.