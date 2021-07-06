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Накануне Валерий Меладзе дал интервью Ксении Собчак, в котором, в частности, была затронута тема обвинений Ани Лорак в адрес Константина Меладзе. Тогда певицу поддержала Оля Полякова, которая подтвердила слова своей коллеги о домогательствах продюсера.
Исполнитель хита "Самба белого мотылька", отвечая на вопрос журналистки об этой ситуации, назвал артистку фриком в купальнике и короне. Полякова не стала молчать и резко ответила певцу.
Блондинка иронично заметила, что Меладзе решил проигнорировать вопрос Собчак, зато успел ее оскорбить, не говоря уже о травле Лорак после ее признания.
"Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины, что бедняжка отказалась от всех своих слов и еще виноватой осталась?"
– зло поинтересовалась Полякова.
Затем певица решила пройтись по политике. Она затронула тему принадлежности Крыма.
"Вас это никак не шокировало? Все там нормально? Вы как-то давно размыто сказали, что "кто-то разжег этот конфликт". А можно узнать, кто? Вы уже определились за восемь лет?"
– не унималась блондинка, которую очень возмущает тот факт, что оба брата могут спокойно работать и в России, и на Украине. При этом у той же самой Ани Лорак такой возможности нет.
Напрямую вопрос о том, чей же все-таки полуостров Ольга спрашивать не стала, пообещав, что Меладзе обязательно спросят об этом в ближайшее время.
В конце Полякова сравнила певца с Фигаро, который "и здесь, и там, и вашим, и нашим", указав на то, что Меладзе долгое время не может найти в себе силы все-таки напрямую сказать, что он думает о ситуации с Крымом, и признать, что его брат все-таки домогался до своих подопечных.
Также в интервью Меладзе жестко раскритиковал Корчевникова, назвав его "гадиной" и подлым человеком.
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