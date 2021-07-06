Основатель группы "Звуки Му" находится в крайне тяжелом состоянии

В начале месяца Петра Мамонова экстренно госпитализировали с коронавирусом. Сейчас известный российский артист находится в реанимации. Супруга основателя группы "Звуки Му" поделилась последними новостями о его состоянии.

Ольга Мамонова в разговоре с "Пятым каналом" печально заметила, что ее муж уже шестые сутки подключен к аппарату ИВЛ. Дышать самостоятельно он не может.

К сожалению, никаких изменений – ни к лучшему, ни к худшему – нет, специалисты по-прежнему оценивают состояние Мамонова как крайне тяжелое.

Ранее в социальных сетях появились новости о смерти актера.