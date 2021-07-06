Фигуристка заявила, что не собирается молчать

Татьяна Баюл, победительница Олимпийских игр-1994, прошедших в норвежском Лиллерхамере в 1994 году, рассказала о причинах отъезда Тарасовой из Штатов в Россию. Спортсменка заявила, что выбор заслуженного тренера вполне прост.

Татьяна рассказала, что в 1990-е годы и еще в первый период нулевых фигуристы получали весьма серьезные деньги за выступления в ледовых шоу. В тот момент Тарасова проживала в Штатах, а на одном из американских шоу выступал ее протеже – победитель Олимпийских игр – 2002 Алексей Ягудин.

"Каталась на равных, не было у нас разницы. Прекрасно понимаю, что ей в 2006 предложили в России деньги, она умыла руки и уехала назад", – высказалась Баюн.

Тем не менее, звезда не умаляет заслуг Тарасовой, называя ее лучшим в мире экспертом по фигуристам и авторитетом в мировом фигурном катании.

"Говорит, мол, все забыли что я была олимпийской чемпионкой и якобы стала напоминать. Из-за таких слов происходят ситуации как с Гаджиевой (бывшая фигуристка и журналист – прим. ред.). Та сказала, что я приезжала на Олимпиаду вторым номером, забыв о победе на ЧМ. А потом извинилась, объяснив, что опиралась на информацию от Тарасовой", – высказалась звезда.

Баюл считает, что не стоит молчать в ответ, и потому она вправе дать комментарий.

Сам Ягудин рассказал недавно, что во время подготовки к Олимпиаде-2002 поссорился с Тарасовой, заработав от нее крепкий подзатыльник.

Весной между заслуженным тренером России и ее подопечной Ириной Родниной вспыхнул конфликт. Трехкратная победительница Олимпиады нелестно отозвалась о своем бывшем тренере. Тарасова в ответ заявила, что Роднина "просто дура".