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В музыкальной и культурной сфере произошла страшная трагедия. Этот мир
покинул легендарный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. О печальном событии
рассказали его родственники в социальных сетях.
Что послужило причиной ухода на тот свет знаменитого советского и армянского музыканта, не сообщается. Его внук, полный тезка маэстро, лишь указал, что вся семья переживает огромное горе из-за смерти кумира миллионов, пишет "МИР24".
Выдающийся культурный деятель из Армении создал саундтреки к ряду всемирно известных кинокартин. Среди них: "Код да Винчи", "Гладиатор", "Хроники Нарнии" и многие другие популярные киноленты.
Напомним, накануне, 5 июля, не стало выдающегося российского артиста и режиссера Владимира Меньшова. Мэтр отдал Богу душу в понедельник, в 09:30 утра.
Экс-офицер Альянса заявил, что военный флот РФ попросту не сможет себя защитить
Вильнюс не в состоянии самостоятельно справиться с потоком мигрантов