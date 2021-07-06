Умер великий мастер дудука Дживан Гаспарян

Выдающегося армянского композитора не стало на 93-м году жизни

В музыкальной и культурной сфере произошла страшная трагедия. Этот мир покинул легендарный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. О печальном событии рассказали его родственники в социальных сетях.

Что послужило причиной ухода на тот свет знаменитого советского и армянского музыканта, не сообщается. Его внук, полный тезка маэстро, лишь указал, что вся семья переживает огромное горе из-за смерти кумира миллионов, пишет "МИР24".

Выдающийся культурный деятель из Армении создал саундтреки к ряду всемирно известных кинокартин. Среди них: "Код да Винчи", "Гладиатор", "Хроники Нарнии" и многие другие популярные киноленты.

Напомним, накануне, 5 июля, не стало выдающегося российского артиста и режиссера Владимира Меньшова. Мэтр отдал Богу душу в понедельник, в 09:30 утра.

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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