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Смерть великого советского и российского режиссера Владимира Меньшова
переживает вся страна. Гибель артиста была вызвана тяжелым заболеванием из-за
коронавирусной инфекции. Однако на Украине по-своему смотрят на трагедию в
культурной сфере. Некоторые только рады, что очередной выдающийся россиянин
отправился в могилу.
Скандально известный сайт "Миротворец" посчитал уместным сделать приписку на карточке Владимира Валентиновича "ликвидирован коронавирусом". Стоит отметить, что Меньшов давно был внесен в черный список незалежных. Именитый артист прямо осуждал действия киевского режима.
Создатель таких культовых фильмов, как "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Любовь и голуби" открыто поддерживал возвращение Крымского полуострова в состав России и желал такой же доли для донбасских республик.
На этом фоне Владимир Валентинович стал настоящим "врагом государства" для действующих украинских властей. В то же время простые жители этой страны всегда будут считать Меньшова выдающимся режиссером и своим кумиром.
Известный актер не только словом, но и делом поддерживал угнетенных украинскими карателями жителей Донбасса. За то, что артист передал на нужды Донецкой Народной Республики миллион рублей, его особенно невзлюбили в Незалежной.
Напомним, мэтра не стало 5 июля. Режиссер несколько дней боролся с пресловутой инфекцией, однако в 09:30 покинул этот мир.
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