Знаменитость скончалась на 81-м году жизни

Череда смертей выдающихся деятелей культуры не прекращается. Накануне этот мир покинула известная советская актриса Любовь Альбицкая.



Земной путь популярной артистки прервался на 81-м году жизни. Что послужило причиной смерти пожилой знаменитости, пока не сообщается. О печальном событии рассказали на официальной странице Самарского академического театра драмы имени Горького в социальной сети "ВКонтакте". Этому культурному учреждению Альбицкая отдала почти 25 лет своей жизни. Труппа театра сообщила, что разделяет горе родных и близких покойной звезды.

Заслуженная артистка РСФСР начала свой путь к вершинам актерской карьеры в родном Куйбышеве. Там будущая знаменитость появилась на свет зимой 1941 года. Там же Любовь Алексеевна окончила театральную студию.

Долгие годы Альбицкая была одной из ведущих актрис местного театра драмы. Артистка блистательно создавала образы острохарактерных и комедийных героинь. Любовь Алексеевна прекрасно вживалась в классические, современные и драматические роли. Игра знаменитости всегда получала бурное одобрение публики.

На телеэкранах Альбицкая блистательно сыграла роль девушки-гида Лючии в киноленте Райзмана "Визит вежливости". Также многие помнят артистку по ее роли в телесериале "Встреча на далеком меридиане".

Напомним, 6 июля стало известно о смерти выдающегося армянского композитора, великого мастера дудука Дживана Гаспаряна. Легендарного музыканта не стало на 93-м году жизни.