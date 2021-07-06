Народный артист России служил там 10 лет

Известный актер Виктор Сухоруков больше не выйдет на сцену Театра имени Моссовета. Он забрал свои документы до завершения сезона и ушел. Об этом рассказал "Известиям" Евгений Марчелли, художественный руководитель театра. Он добавил, что не в курсе причин столь поспешного ухода народного артиста. По его словам, накануне ухода Сухорукова у них случился разговор, и актер поведал, что принял решение давно и не изменит его. Собеседник издания заявил, что народный артист утомился и захотел отстраниться выступлений на сцене, но никаких обид или жалоб не предъявлял.

Пока неясно, что будет с постановками, в которых должен был играть Сухоруков. Как сообщил Марчелли, некоторые спектакли покинут репертуар, как того давно требуют сроки. А другие придется срочно подвергнуть изменениям, но и они пока в шатком положении.



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