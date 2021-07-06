Предстоит операция: Бочкина госпитализировали

Ему должны заменить тазобедренный сустав

В Москве госпитализировали Игоря Бочкина, актера и народного артиста России. Как сообщает РЕН ТВ, у него запланирована операция по пересадке тазобедренного сустава. Дополнительной информации о состоянии его здоровья пока не поступало. 

Игорь Бочкин известен телезрителям по ролям в фильмах "Василий Буслаев", "Тонкая штучка" и не только. Он играл на сцене Московского драматического театра имени Пушкина, получил звание народного артиста России в 2005 году. Дебют актера состоялся в фильме "Огоньки", на момент съемок Бочкину было пятнадцать лет. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

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