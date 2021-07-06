Мужчина прикинул, что ему выгоден развод родителя с женой

Семейство именитого продюсера Бари Алибасова продолжает поражать общественность. Так, недавно выяснилось, что сын создателя группы "На-На" уже рассчитывает, сколько богатств выпадет на его долю после смерти родителя.



Анализ ситуации выявил неприятные для Бари Алибасова-младшего обстоятельства. Рассудительный мужчина припомнил, что его отец все еще находится в официальном браке с артисткой Лидией Федосеевой-Шукшиной. А это значит, если продюсер отправится к праотцам, львиная доля его богатств отойдет супруге.

При этом любопытно, что сын Бари Каримовича не берет 82-летнюю мачеху в расчет. Алибасова-младшего больше всего раздражает, что нажитые его родителем богатства достанутся дочке Федосеевой-Шукшиной – Ольге. Такое развитие событий приводит мужчину в бешенство. Он продолжает настаивать на том, что отец должен развестись со своей супругой. Тогда в случае его смерти большая часть имущества перепадет сыну, пишет издание "Телепрограмма".

При этом Алибасов-младший уверяет общественность, что его родитель полностью солидарен с ним в этом вопросе. По словам мужчины, самое страшное в жизни продюсера – допустить ситуацию, при которой после упокоения в могиле, его накопления попадут в руки главного врага – Ольги.

К слову, состояние здоровья продюсера оставляет желать лучшего. Так, в прошлом месяце Алибасов угодил в больницу после празднования дня рождения.