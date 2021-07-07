Все богатства прибрала к рукам экс-супруга актера

Смерть великих артистов часто ассоциируют с предстоящей борьбой за наследство. Но в случае с уходом Армена Джигарханяна получилось иначе. Единственным наследником народного артиста стал его пасынок Степан, который в эфире Первого канала рассказал, что он получил от своего отчима.

Степану осталась только небольшая однокомнатная квартира, которая расположена в Подмосковье, в деревне Глухово. По оценкам, стоимость ее составляет порядка 10-11 миллионов рублей.

Пасынок всенародного любимца лишь разводит руками, добавляя, что судиться за что-то он не намерен. Тем более, он – как был, так и остался единственным наследником Джигарханяна, потому что за прошедшие полгода никто больше не предъявил свои права на оставленное Арменом Борисовичем имущество.

Как так вышло, что у такого великого артиста осталась только однушка в деревне? Экс-представительница третьей жены актера, Виталины Цымбалюк-Романовской, рассказала, что пианистка еще при жизни Джигарханяна переоформила на себя все его богатства. Даже квартира, доставшаяся Степану, когда-то принадлежала блондинке.

"Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего. Ни денег, ни имущества, никаких золотых цепей",

– подытожила Элина Мазур.

Ранее друг Армена Борисовича рассказал, зачем актер женился на Цымбалюк-Романовской.