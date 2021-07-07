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Смерть великих артистов часто ассоциируют с предстоящей борьбой за наследство. Но в случае с уходом Армена Джигарханяна получилось иначе. Единственным наследником народного артиста стал его пасынок Степан, который в эфире Первого канала рассказал, что он получил от своего отчима.
Степану осталась только небольшая однокомнатная квартира, которая расположена в Подмосковье, в деревне Глухово. По оценкам, стоимость ее составляет порядка 10-11 миллионов рублей.
Пасынок всенародного любимца лишь разводит руками, добавляя, что судиться за что-то он не намерен. Тем более, он – как был, так и остался единственным наследником Джигарханяна, потому что за прошедшие полгода никто больше не предъявил свои права на оставленное Арменом Борисовичем имущество.
Как так вышло, что у такого великого артиста осталась только однушка в деревне? Экс-представительница третьей жены актера, Виталины Цымбалюк-Романовской, рассказала, что пианистка еще при жизни Джигарханяна переоформила на себя все его богатства. Даже квартира, доставшаяся Степану, когда-то принадлежала блондинке.
"Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего. Ни денег, ни имущества, никаких золотых цепей",
– подытожила Элина Мазур.
Ранее друг Армена Борисовича рассказал, зачем актер женился на Цымбалюк-Романовской.
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