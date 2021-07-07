Пасынок рассказал об оставленном Джигарханяном наследстве

Пасынок рассказал об оставленном Джигарханяном наследстве
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Все богатства прибрала к рукам экс-супруга актера

Смерть великих артистов часто ассоциируют с предстоящей борьбой за наследство. Но в случае с уходом Армена Джигарханяна получилось иначе. Единственным наследником народного артиста стал его пасынок Степан, который в эфире Первого канала рассказал, что он получил от своего отчима. 

Степану осталась только небольшая однокомнатная квартира, которая расположена в Подмосковье, в деревне Глухово. По оценкам, стоимость ее составляет порядка 10-11 миллионов рублей. 

Пасынок всенародного любимца лишь разводит руками, добавляя, что судиться за что-то он не намерен. Тем более, он – как был, так и остался единственным наследником Джигарханяна, потому что за прошедшие полгода никто больше не предъявил свои права на оставленное Арменом Борисовичем имущество. 

Как так вышло, что у такого великого артиста осталась только однушка в деревне? Экс-представительница третьей жены актера, Виталины Цымбалюк-Романовской, рассказала, что пианистка еще при жизни Джигарханяна переоформила на себя все его богатства. Даже квартира, доставшаяся Степану, когда-то принадлежала блондинке. 

"Виталина так его ограбила, что оставить больше ему нечего. Ни денег, ни имущества, никаких золотых цепей",

– подытожила Элина Мазур. 

Ранее друг Армена Борисовича рассказал, зачем актер женился на Цымбалюк-Романовской.

Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость273303
Пожаловаться Ответить
Грабить у хохлов в крови от потомков хазар , те были прекрасные воры и грабители
1
новости партнеров
По теме

Британия обещала и дальше пользоваться "украинскими водами" у Крыма

Министр иностранных дел заявил, что МВС Королевства выбирают в акваториях самый короткий и прямой маршрут следования

Делегация России в знак протеста хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

Киев смог навязать ассамблее русофобскую повестку дня

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1723 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей