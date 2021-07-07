Имя своего избранника знаменитость не раскрывает

"Моя прекрасная няня" – это сериал, подаривший зрителям интересную историю о жизни семьи Шаталиных и о няне, с появлением которой все изменилось. Последний сезон вышел в 2009 году, но поклонники до сих пор следят за тем, как живут актеры, исполнявшие главные роли. Екатерина Дубакина, которая сыграла старшую дочь Максима Шаталина, например, тайно вышла замуж.

О своей личной жизни артистка предпочитает не говорить с журналистами, поэтому о замужестве публика узнала случайно. Дубакина в интервью изданию Театр To Go обмолвилась, что изменилась после свадьбы.

Так, раньше звезда "Моей прекрасной няни" не любила готовить, а теперь же даже научилась самостоятельно печь хлеб. Екатерине нравится, что готовка – это тоже творческий процесс.

Личность своего супруга актриса раскрывать не спешит. Возможно, по этой же причине Дубакина не стала публиковать фотографии с торжества в социальных сетях.

Кстати, после окончания съемок сериала Екатерину приняли в труппу Московского театра на Малой Бронной. Но не так давно актриса решила посвятить себя новому и совсем молодому театру – ТДМ (Театр дело молодых).

Знаменитость, кстати, не только играет, а пробует себя в качестве режиссера. "Сейчас быть в положении создателя мне интереснее и ближе", – призналась Дубакина.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба Дениса Шаталина из "Моей прекрасной няни".