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Известный актер Дилип Кумар ушел из жизни на 99-м году жизни. Артист скончался в больнице Мумбаи сегодня, 7 июля. Новость подтвердил пульмонолог Джалил Паркар, лечащий врач звезды.
Несколько дней назад актера госпитализировали из-за жалоб на одышку, уточняет RT.
Смерть кинолегенды прокомментировал премьер Нарендра Моди, заявивший на своей странице в "Твиттер", что трагедия стала потерей для культуры Индии.
За свою кинокарьеру Кумар снялся в 65 фильмах, пишет Aninews.
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