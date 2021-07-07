Смерть звезды прокомментировал премьер страны

Известный актер Дилип Кумар ушел из жизни на 99-м году жизни. Артист скончался в больнице Мумбаи сегодня, 7 июля. Новость подтвердил пульмонолог Джалил Паркар, лечащий врач звезды.

Несколько дней назад актера госпитализировали из-за жалоб на одышку, уточняет RT.

Смерть кинолегенды прокомментировал премьер Нарендра Моди, заявивший на своей странице в "Твиттер", что трагедия стала потерей для культуры Индии.

За свою кинокарьеру Кумар снялся в 65 фильмах, пишет Aninews.