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С конца прошлого месяца Вера Алентова находится в больнице. Звезда киноленты "Москва слезам не верит" была госпитализирована, поскольку медики заподозрили у 79-летней актрисы коронавирус. И если днем ранее журналистам стало известно, что состояние супруги Владимира Меньшова удалось стабилизировать, что вечером ее снова перевели в реанимационное отделение.
Сейчас специалисты продолжают бороться за ее жизнь. Состояние Алентовой оценивается как средне тяжелое, при этом нет ни улучшений, ни ухудшений.
Родные никак не комментируют тревожные новости о здоровье звезды советского кино.
Напомним, что утром 5 июля ушел из жизни супруг Алентовой – режиссер Владимир Меньшов. У артиста был диагностирован COVID-19.
Еще 22 июня режиссер, подаривший зрителям фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", был госпитализирован с вирусной пневмонией. Позже медики решили подключить его к аппарату ИВЛ. Но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее.
Похоронят Владимира Валентиновича завтра, 8 июля, на Новодевичьем кладбище. Прощание состоится в Доме кино. Супруга не сможет присутствовать на похоронах режиссера, с которым она прожила в браке более 50 лет.
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