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Страсти вокруг Анастасии Макеевой и ее новоиспеченного супруга Романа Малькова никак не утихнут. Пара уже успела побывать на шоу Андрея Малахова. Теперь же скандальная парочка появилась в студии программы "Судьба человека", чтобы наконец спокойно рассказать о своем романе, который привел к созданию новой ячейки общества.
Мальков, который столкнулся с резким осуждением со стороны общества, поспешил оправдаться за свое решение бросить свою экс-супругу, родившую ему четырех детей.
Как оказалось, в отношениях Романа и Светланы давно не было той идиллии, которую они показывали в социальных сетях. Еще 3 года назад художница писала родителям бизнесмена, что их отношениям настал конец, фотографировала свою руку без обручального кольца, пишет РИА ФАН.
"У нас было полное непонимание между мужем и женой. Института семьи не было. Только картинки из поездок",
– печально заметил четвертый муж звезды мюзиклов.
Но Мальков слишком любил своих детей, поэтому не хотел уходить из семьи, хотя и признался, что в последние годы совсем утратил интерес к жизни.
Но с появлением Макеевой жизнь Романа разделилась на до и после. Единственное, что его сейчас волнует – это то, что Светлана против его общения с наследниками. Как признался бизнесмен, он очень любит свою дочку и сыновей.
Мужчина уверяет, что он всячески помогает своим наследникам. Но его бывшая супруга считает иначе. Светлане пришлось буквально биться за алименты. Только четвертое по счету заседание закончилось для художницы успехом.
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