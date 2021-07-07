Певица не намерена отказываться от своих высказываний

В родную Белоруссию Анжелике Агурбаш теперь путь заказан. В Республике на звезду эстрады завели два уголовных дела, из-за которых певица может лишиться свободы на 15 лет. Артистка старается сохранять спокойствие, но все-таки осознает, что может быть похищена.

Своей вины исполнительница хита "Мне любви твоей мало" не признает, потому что уверена – она не нарушала закон. Единственное, что ее удивляет, это те статьи, которые ей были предъявлены - "о разжигании вражды или розни" и "публичном оскорблении президента".

За свою судьбу Агурбаш относительно спокойна, но переживает, что из-за ее высказываний могут пострадать родственники, которые живут в Белоруссии. Но пока решительных действий она предпринимать не будет. Тем более, гражданка России уверена, что власти не станут выдавать ее стране, в которой ее обвиняют в совершении тяжких преступлений.

"Охраны у меня нет, не хочу сейчас сгущать краски. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии со стороны Лукашенко. Меня могут и вывезти, и выкрасть, и все, что угодно",

– предположила певица, добавив, что будет осторожнее и станет смотреть по сторонам, чтобы избежать подобных инцидентов.

Ранее генпрокуратура Республики направила Российской Федерации запрос о выдаче Агурбаш. В ответ на это певица обратилась к Владимиру Путину, попросив остановить распространение беззакония на территории Белоруссии.