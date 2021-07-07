"Меня могут выкрасть и вывезти": Агурбаш боится похищения по приказу Лукашенко

"Меня могут выкрасть и вывезти": Агурбаш боится похищения по приказу Лукашенко
Анжелика Агурбаш. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица не намерена отказываться от своих высказываний

В родную Белоруссию Анжелике Агурбаш теперь путь заказан. В Республике на звезду эстрады завели два уголовных дела, из-за которых певица может лишиться свободы на 15 лет. Артистка старается сохранять спокойствие, но все-таки осознает, что может быть похищена. 

Своей вины исполнительница хита "Мне любви твоей мало" не признает, потому что уверена – она не нарушала закон. Единственное, что ее удивляет, это те статьи, которые ей были предъявлены - "о разжигании вражды или розни" и "публичном оскорблении президента".

За свою судьбу Агурбаш относительно спокойна, но переживает, что из-за ее высказываний могут пострадать родственники, которые живут в Белоруссии. Но пока решительных действий она предпринимать не будет. Тем более, гражданка России уверена, что власти не станут выдавать ее стране, в которой ее обвиняют в совершении тяжких преступлений. 

"Охраны у меня нет, не хочу сейчас сгущать краски. Но понимаю, что могут иметь место любые диверсии со стороны Лукашенко. Меня могут и вывезти, и выкрасть, и все, что угодно", 

– предположила певица, добавив, что будет осторожнее и станет смотреть по сторонам, чтобы избежать подобных инцидентов. 

Ранее генпрокуратура Республики направила Российской Федерации запрос о выдаче Агурбаш. В ответ на это певица обратилась к Владимиру Путину, попросив остановить распространение беззакония на территории Белоруссии. 

Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гостъ
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Шаман радужный, ты щаз доnиздишься и твоё очко превратится в пыль, чмо и6аное :-)
Гостъ
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Да на фуй ты кому нужна курица. И выдавать тебя не будут мы курами с белоруссией не торгуем. И6ло завали лучше, и все хорошо будет.
Шаман
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Ну путин тебя точно не убережет, его слова пыль. Так что бери всё в свои руки и делай ноги.
Гость275214
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эту дуру нужно выдать белорусским властям
пусть ответит за свое помело
Гость из будущего
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А на кой ты ему надо, бегай тряси языком и верти попой. Тебя тронь вони не оберёшься, а так побегаешь денег по клянчишь и доброхотов всё на экономику Белоруси нагрузка меньше. ДУРОЧКА ХОЛОПСКАЯ
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