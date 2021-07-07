Звезда рассказала о последнем новогоднем подарке великому режиссеру

Дочь Владимира Меньшова трогательно обратилась к родителю в "Инстаграм". Юлия Меньшова рассказала о "мистическом" подарке отцу.

Она поведала, что ее родитель очень любил настенные календари. В декабре 2020 года семья устроила совместную фотосессию, итогом которой и стал такой календарь. Меньшов был в восторге от такого новогоднего подарка.

Вчера актриса приехала в квартиру родителей и случайно увидела этот календарь, перевернув страницу "июня", перед ее глазами предстал кадр, который она и опубликовала в соцсети. На фото звезда смотрим любящим взглядом на отца.

По ее словам, снимок стал символом их прощания. "Папа растворяется в вечности и любви", – добавила она, подчеркнув, что не только в ее, но всех тех, кто переживает вместе с ней эту утрату.

Меньшова указала, что 8 июля в 11 утра в Доме Кино Союза Кинематографистов начнется прощание с ее отцом.

"P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам", – написала Меньшова.

Телеведущая отметила, что теперь великий режиссер – в ряду тех легендарных людей, чьи имена он видела на памятниках Новодевичьего кладбища, куда приходил мальчишкой. Меньшова призналась, что ей хочется позвонить отцу и рассказать об этом, она уверена, что он в ответ бы сказал "ежкин кот".

Поклонники мэтра признались, что расплакались, прочитав пост его дочери. Пользователи Сети выразили поддержку семье.

Владимир Меньшов в возрасте 81 года умер 5 июля от последствий коронавируса.