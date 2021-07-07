Супруги продолжали видеться во время бракоразводного процесса

Алиса Казьмина продолжает рассказывать стране подробности своих непростых отношений с Андреем Аршавиным. Откровения даются бывшей модели нелегко, особенно тяжело ей было вспоминать о том, как футболист приезжал к ней по ночам уже во время бракоразводного процесса.

Каждый из супругов получал от этих тайных встреч что-то свое: Аршавин удовлетворял свои физические потребности, а любящая его женщина наслаждалась моментом, когда они могут побыть вместе.

Спортсмен холодно писал Казьминой, чтобы она начинала раздеваться, когда до его прихода оставалось 5 минут. Тогда экс-игрок "Зенита" уже не жил вместе с оставленной семьей, вывез свои вещи.

Такие свидания длились недолго. Сердце Алисы рвало на куски. Когда они оставались наедине, она видела в своем бывшем супруге человека, в которого была влюблена. Да и самому Аршавину было несладко.

"У него наворачивались слезы на глазах. Он хотел остаться",

– вспомнила Казьмина в эфире "России 1".

Но после футболист одевался и убегал поближе к окну, поджидая уже вызванное такси.

Встречи прекратились по инициативе бывшей супруги Аршавина. Она поняла, что ни к чему хорошему это не приведет, поэтому после очередного интима попросила мужчину больше не приезжать.

Ранее мать Аршавина заявила, что Казьмина "высосала из футболиста много денег", обвинив тяжелобольную Алису в вымогательстве.