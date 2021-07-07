Каждый шаг давался режиссеру с трудом

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Режиссер, фильмы которого навсегда останутся в сердцах миллионов зрителей, скончался от коронавирусной инфекции. Но если верить словам Виктора Мережко, здоровье начало подводить звезду российского кинематографа задолго до этого.

Последняя встреча приятелей состоялась еще год назад, когда режиссер вместе со своей супругой Верой Алентовой приехали на кинофестиваль "Виват кино России!"

"Володя выглядел плохо, я даже удивился, как резко он сдал",

– признался журналистам звезда киноленты "Сонька Золотая Ручка", заметив, что уже тогда каждый шаг давался его другу очень непросто.

Однако создатель ленты "Любовь и голуби" не подавал виду, хотя многие и заметили, с каким трудом он поднимался на сцену. Но представить, что Меньшов кому-то жаловался, а тем более на здоровье, для Виктора Ивановича кажется чем-то немыслимым.

Напомним, что прощание с режиссером состоится завтра, 8 июля. Как сообщила наследница великого артиста, церемония начнется в 11 утра. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище, провожать актера в последний путь будут в Доме кино.

Но, похоже, что Вера Алентова, с которой Владимир Валентинович прожил в браке более 50 лет, не сможет присутствовать на похоронах, потому что звезду советского кино ранее вновь перевели в реанимацию. Состояние актрисы, которую в конце прошлого месяца госпитализировали с подозрением на коронавирус, остается средне тяжелым.