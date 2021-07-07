Он хотел бы пожить в США, Великобритании и Италии

Дмитрий Шепелев, ведущий белорусских, украинских и российских телеканалов, отреагировал на вопрос подписчика о планах покинуть страну. Сторис с ответом он опубликовал на своей официальной страницу в Инстаграме.

Телеведущий сообщил, что уже размышлял над отъездом за пределы России. Однако Шепелев считает, что переезжать стоит туда, где есть работа, дело, которому можно себя посвятить. Его род занятий не предполагает удаленную занятость, поэтому переезжать было бы сложно.

Тем не менее Шепелев назвал места, в которых ему бы хотелось осесть на долгое время. Он написал, что предпочел бы пожить в Великобритании, Калифорнии и Италии.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Шепелев поделился впечатлениями от поездки в Минск.