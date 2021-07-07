Журналисты на все готовы ради сенсации

Смерть легендарного режиссера Владимира Меньшова до сих пор не укладывается в головах его многочисленных поклонников и родных. Однако для недобросовестных писак уход легенды – всего лишь очередной повод поднять рейтинги на "пикантных" подробностях. Оказалось, что горе-журналисты додумались до лишенного всякой нравственности поступка – они хотели во чтобы то ни стало завладеть фотографией больной супруги артиста Веры Алентовой.



Ради уникального кадра некое желтое издание готово было серьезно раскошелиться. Журналисты вышли на медсестру, которая трудится в больнице, где врачи занимаются лечением знаменитой артистки. Медработнице предложили кругленькую сумму за злодеяние. Вступив в сговор с злоумышленниками, медсестра должна была сфотографировать беспомощную и убитую горем звезду. За сенсационный кадр россиянке предложили целых 500 тысяч рублей.

Однако совесть не позволила женщине торговать чужим горем. Сотрудница больницы решительно отказала охочим до "горячего" контента журналистам.

"Конечно, я отказала, такой грех брать на душу, – с негодованием рассказывает россиянка.

О скандальном инциденте женщина поведала в беседе с корреспондентом издания Popcake.

Стоит отметить, что смерть создателя легендарных кинолент серьезно ударила по и так расшатавшемуся здоровью Веры Алентовой. В прессе даже появилась информация, что ее снова перевели в реанимацию после страшных известий о кончине супруга. Однако источник РИА "Новости" в театре Пушкина позже опроверг эти сведения.

При этом в культурном учреждении сообщили, что не знают, как сейчас себя чувствует Алентова и какие прогнозы дают врачи, отмечает телеканал "360".

Позже в инстаграм-аккаунте дочь знаменитостей Юлия Меньшова рассказала, что ее звездная родительница уже дома. Наследница опубликовала трогательную фотографию.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что оставил после себя именитый режиссер. Наследство Владимира Меньшова, скорее всего, достанется его супруге и дочери.