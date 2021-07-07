Страшный грех: за фото тяжелобольной Алентовой предлагали полмиллиона – СМИ

Страшный грех: за фото тяжелобольной Алентовой предлагали полмиллиона – СМИ
Вера Алентова. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналисты на все готовы ради сенсации

Смерть легендарного режиссера Владимира Меньшова до сих пор не укладывается в головах его многочисленных поклонников и родных. Однако для недобросовестных писак уход легенды – всего лишь очередной повод поднять рейтинги на "пикантных" подробностях. Оказалось, что горе-журналисты додумались до лишенного всякой нравственности поступка – они хотели во чтобы то ни стало завладеть фотографией больной супруги артиста Веры Алентовой.

Ради уникального кадра некое желтое издание готово было серьезно раскошелиться. Журналисты вышли на медсестру, которая трудится в больнице, где врачи занимаются лечением знаменитой артистки. Медработнице предложили кругленькую сумму за злодеяние. Вступив в сговор с злоумышленниками, медсестра должна была сфотографировать беспомощную и убитую горем звезду. За сенсационный кадр россиянке предложили целых 500 тысяч рублей.

Однако совесть не позволила женщине торговать чужим горем. Сотрудница больницы решительно отказала охочим до "горячего" контента журналистам.

"Конечно, я отказала, такой грех брать на душу, – с негодованием рассказывает россиянка.

О скандальном инциденте женщина поведала в беседе с корреспондентом издания Popcake.

Стоит отметить, что смерть создателя легендарных кинолент серьезно ударила по и так расшатавшемуся здоровью Веры Алентовой. В прессе даже появилась информация, что ее снова перевели в реанимацию после страшных известий о кончине супруга. Однако источник РИА "Новости" в театре Пушкина позже опроверг эти сведения.

При этом в культурном учреждении сообщили, что не знают, как сейчас себя чувствует Алентова и какие прогнозы дают врачи, отмечает телеканал "360".

Позже в инстаграм-аккаунте дочь знаменитостей Юлия Меньшова рассказала, что ее звездная родительница уже дома. Наследница опубликовала трогательную фотографию.

Фото: instagram.com/stories/juliavmenshova

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что оставил после себя именитый режиссер. Наследство Владимира Меньшова, скорее всего, достанется его супруге и дочери.

Источник: Popcake ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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