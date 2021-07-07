Кинопроект прославил артисток на всю страну

Российские телезрители впервые увидел бандитскую сагу "Бригада" почти 20 лет назад. Телесериал демонстрировали с 2002-го года. Исполнители мужских ролей получили настоящую путевку в актерскую среду. А вот судьбы актрис после нашумевшего сериала сложились по-разному.

Екатерина Гусева

На исполнительницу главной женской роли возлагали большие надежды. Жена Саши Белого должна была внести романтический элемент в достаточно суровую и темную историю. Однако сработаться с Сергеем Безруковым актрисе удалось далеко не сразу. Гусеву смущал его напор и готовность реалистично исполнять роль героя-любовника. В конце концов артисты смогли найти общий язык и блестяще отработали свои образы. Впрочем, Гусевой не нравились кривотолки о ее мнимом романе с Безруковым. Артистка даже несколько лет отказывалась играть с ним в паре в других фильмах. Однако участие в "Бригаде" открыло для Екатерины все двери. С тех пор она забралась на актерский олимп и очень много играет в кино и театре.

Александра Флоринская

Успешной модели досталась роль любовницы главного бандита. Флоринская блестяще сыграла соблазнительницу, которая серьезно подпортила семейную жизнь Саши Белого. После этого режиссеры стали предлагать ей однотипные роли. Немало времени актрисе потребовалось на то, чтобы отделаться от набившего оскомину амплуа. Сейчас знаменитость стала очень востребованной артисткой. Новую волну славы ей принесла главная роль в телесериале "Ивановы – Ивановы".

Мария Порошина

На долю уже известной к тому времени артистки выпала роль жены Фила, которого играл Владимир Вдовиченков. Звезда не так часто мелькала в сценах саги, поэтому мало кто ассоциирует ее с "бандитской женой". Карьера Порошиной сложилась удачно. Уже долгие годы на телеэкраны регулярно выходят ее новые работы. А вот личная жизнь полна тайн. Порошина была замужем за Гошей Куценко и Ильей Древновым. Артистка воспитывает трех дочерей и одного сына. При этом кто является отцом наследника, до сих пор неизвестно.

Валентина Теличкина

Артистка замечательно справилась с ролью матери Саши Белого. В ее исполнении родительница бандита получилась очень убедительной и трогательной. Теличкина до сих пор снимается в кино. Личная жизнь Валентины тоже сложилась удачно. В 35 лет она обрела свое счастье и создала семью с успешным столичным архитектором Владимиром Гудковым.