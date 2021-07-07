Как сложились судьбы актрис из сериала "Бригада"

Екатерина Гусева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александра Флоринская. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Кадр из сериала &#34;Бригада&#34; (2002) Кадр из сериала &#34;Бригада&#34; (2002)
Кинопроект прославил артисток на всю страну

Российские телезрители впервые увидел бандитскую сагу "Бригада" почти 20 лет назад. Телесериал демонстрировали с 2002-го года. Исполнители мужских ролей получили настоящую путевку в актерскую среду. А вот судьбы актрис после нашумевшего сериала сложились по-разному.

Кадр из сериала "Бригада" (2002)

Екатерина Гусева

На исполнительницу главной женской роли возлагали большие надежды. Жена Саши Белого должна была внести романтический элемент в достаточно суровую и темную историю. Однако сработаться с Сергеем Безруковым актрисе удалось далеко не сразу. Гусеву смущал его напор и готовность реалистично исполнять роль героя-любовника. В конце концов артисты смогли найти общий язык и блестяще отработали свои образы. Впрочем, Гусевой не нравились кривотолки о ее мнимом романе с Безруковым. Артистка даже несколько лет отказывалась играть с ним в паре в других фильмах. Однако участие в "Бригаде" открыло для Екатерины все двери. С тех пор она забралась на актерский олимп и очень много играет в кино и театре.

Екатерина Гусева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Александра Флоринская

Успешной модели досталась роль любовницы главного бандита. Флоринская блестяще сыграла соблазнительницу, которая серьезно подпортила семейную жизнь Саши Белого. После этого режиссеры стали предлагать ей однотипные роли. Немало времени актрисе потребовалось на то, чтобы отделаться от набившего оскомину амплуа. Сейчас знаменитость стала очень востребованной артисткой. Новую волну славы ей принесла главная роль в телесериале "Ивановы – Ивановы".

Александра Флоринская. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

Мария Порошина

На долю уже известной к тому времени артистки выпала роль жены Фила, которого играл Владимир Вдовиченков. Звезда не так часто мелькала в сценах саги, поэтому мало кто ассоциирует ее с "бандитской женой". Карьера Порошиной сложилась удачно. Уже долгие годы на телеэкраны регулярно выходят ее новые работы. А вот личная жизнь полна тайн. Порошина была замужем за Гошей Куценко и Ильей Древновым. Артистка воспитывает трех дочерей и одного сына. При этом кто является отцом наследника, до сих пор неизвестно.

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Валентина Теличкина

Артистка замечательно справилась с ролью матери Саши Белого. В ее исполнении родительница бандита получилась очень убедительной и трогательной. Теличкина до сих пор снимается в кино. Личная жизнь Валентины тоже сложилась удачно. В 35 лет она обрела свое счастье и создала семью с успешным столичным архитектором Владимиром Гудковым.

Кадр из сериала "Бригада" (2002)

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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