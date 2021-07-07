Роскошное надгробие пришло в упадок

Выдающийся артист Николай Караченцов навсегда останется кумиром миллионов российских зрителей. Его тяжелую смерть до сих пор переживает вся страна. Впрочем, по мнению некоторых, вдова звезды Людмила Поргина недостаточно бдительно следит за местом упокоения легендарного артиста.



Недавно в Сеть просочились снимки последнего пристанища звезды культовых советских кинолент "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Собака на сене", "Ловушка для одинокого мужчины" других. "Экспресс-газета" опубликовала кадры, на которых видно, что за роскошным памятником на могиле Караченцова никто не следит. Фотография выдающегося артиста выцвела, а место упокоения Николая Петровича постепенно зарастает травой. Более того, выложенные у подножия могилы кирпичи провалились и образовалась яма.

Журналисты издания BLITZ+ решили выяснить, что на этот счет думает художественный руководитель театра "Ленком" Марк Варшавер. Деятель культуры пришел в ужас после того, как узнал о запущенном состоянии могилы Караченцова.

Варшавер напомнил Поргиной, что культурное учреждение серьезно поучаствовало в возведении памятного монумента на месте захоронения звезды театра и кино. А задача следить за его достойным видом полностью лежит на вдове и наследнике артиста. Варшавера поразила сама мысль, что родственники забросили последнее пристанище покойного мужа и отца и позволили ему прийти в такое запустение.

"Удивительно! Этого быть не может!" – выражает свое негодование худрук "Ленкома".

К слову, между Поргиной и Варшавером весьма натянутые отношения. Артистка считает, что новый руководитель знаменитого театра попросту губит культурное учреждение.