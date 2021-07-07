Умер Роберт Дауни-старший

Умер Роберт Дауни-старший
Фото: pixabay.com
Его было 85 лет

Сегодня скончался Роберт Дауни-старший, американский режиссер, актер, продюсер и сценарист. Ему было 85 лет. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на его супругу, знаменитый кинодеятель умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона. 

Роберт Дауни-старший наиболее известен своими выступлениями в фильмах "Ночи Буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе". На вершине голливудского успеха он оказался после того, как снял фильм "Компания Хьюго". Справлялся с наркотической зависимостью. 

Его сын, актер Роберт Дауни-младший, известен ролью Железного Человека в киновселенной студии Marvel. 

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

новости партнеров

В Крыму жестко ответили на шантаж украинского депутата о подаче воды

Россия не станет ничего просить у Незалежной

Не сошлись во взглядах: послы РФ и Франции устроили публичную словесную перепалку

Между посланниками произошел горячий обмен мнениями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1724 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей