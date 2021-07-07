Умер Роберт Дауни-старший

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Сегодня скончался Роберт Дауни-старший, американский режиссер, актер, продюсер и сценарист. Ему было 85 лет. Как сообщает издание The Sun со ссылкой на его супругу, знаменитый кинодеятель умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона.
Роберт Дауни-старший наиболее известен своими выступлениями в фильмах "Ночи Буги", "Магнолия" и "Жить и умереть в Лос-Анджелесе". На вершине голливудского успеха он оказался после того, как снял фильм "Компания Хьюго". Справлялся с наркотической зависимостью.
Его сын, актер Роберт Дауни-младший, известен ролью Железного Человека в киновселенной студии Marvel.
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