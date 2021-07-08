У наследницы звезды оказались трудные отношения с отцом и его родственником

Мария Распутина – не только певица, чьи хиты в 90-ые годы звучали, как говорится, из каждого утюга, но и мама двух дочерей. Вторую наследницу, которую, кстати, тоже зовут Маша, она родила в браке с Виктором Захаровым. Сейчас девушка уже взрослая, учится в МГИМО. Но трудности в семейных отношениях омрачают безоблачную жизнь Распутиной-младшей.

Девушка рассказала журналистам, что поругалась с отцом, поэтому и решила съехать из роскошного родительского дома. Как призналась Мария, с Захаровым они почти не контактируют. Студентке гораздо ближе мама, а вот отец порой позволял себе неадекватное поведение, из-за чего наследница певицы уже успела поставить крест на их отношениях.

"Он очень сложный и непонятный для меня человек. К сожалению, общение у меня с ним не складывается и, боюсь, уже никогда не сложится",

– печально заметила Маша в разговоре с "Комсомольской правдой".

Отношения не сложились у дочери Распутиной не только с родителем, но и со всей его родней. Недавно она и вовсе узнала, что у Захарова есть тайный сын Роман от отношений до Распутиной, которого мужчина старался скрыть.

"Парень этот – позор семьи, сидел в тюрьме, по слухам, были в его жизни и запрещенные вещества... Когда я познакомилась со своим сводным братом, поняла, что он неадекватный человек, я его даже побаиваюсь",

– призналась студентка, признавшись, что внезапно возникший родственник даже предлагал ей интимные отношения.

Со старшей сестрой Лидой Распутина-младшая тоже не общается, считая ее "странной".

Ранее Маша Распутина показала редкий кадр с мужем.