"Он - позор семьи": дочь рассказала тайном сыне супруга Распутиной

"Он - позор семьи": дочь рассказала тайном сыне супруга Распутиной
Маша Распутина. Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
У наследницы звезды оказались трудные отношения с отцом и его родственником

Мария Распутина – не только певица, чьи хиты в 90-ые годы звучали, как говорится, из каждого утюга, но и мама двух дочерей. Вторую наследницу, которую, кстати, тоже зовут Маша, она родила в браке с Виктором Захаровым. Сейчас девушка уже взрослая, учится в МГИМО. Но трудности в семейных отношениях омрачают безоблачную жизнь Распутиной-младшей. 

Девушка рассказала журналистам, что поругалась с отцом, поэтому и решила съехать из роскошного родительского дома. Как призналась Мария, с Захаровым они почти не контактируют. Студентке гораздо ближе мама, а вот отец порой позволял себе неадекватное поведение, из-за чего наследница певицы уже успела поставить крест на их отношениях. 

"Он очень сложный и непонятный для меня человек. К сожалению, общение у меня с ним не складывается и, боюсь, уже никогда не сложится",

– печально заметила Маша в разговоре с "Комсомольской правдой". 

Отношения не сложились у дочери Распутиной не только с родителем, но и со всей его родней. Недавно она и вовсе узнала, что у Захарова есть тайный сын Роман от отношений до Распутиной, которого мужчина старался скрыть. 

"Парень этот – позор семьи, сидел в тюрьме, по слухам, были в его жизни и запрещенные вещества... Когда я познакомилась со своим сводным братом, поняла, что он неадекватный человек, я его даже побаиваюсь", 

– призналась студентка, признавшись, что внезапно возникший родственник даже предлагал ей интимные отношения. 

Со старшей сестрой Лидой Распутина-младшая тоже не общается, считая ее "странной".

Ранее Маша Распутина показала редкий кадр с мужем. 

Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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