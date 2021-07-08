Многие из окружения пользовались мэтром, считает его бывшая супруга

Многие поклонники думали, что никакого скандала, связанного с наследством Армена Джигарханяна не будет, но, похоже, что они ошиблись. Сначала пасынок народного артиста решил рассказать на всю страну, что от кумира миллионов он получил только однокомнатную квартиру в деревне в Подмосковье, а теперь масла в огонь решила подлить Виталина Цымбалюк-Романовская.

Пианистка уверяет, что Армен Борисович не был настолько беден, каким его сейчас пытаются выставить на федеральном телевидении. Бывшая супруга актера заявила, что не будет ничего доказывать тем, кто обвинил ее в том, что еще при жизни она забрала у мэтра все его богатства.

Вместо этого она указала на то, что друзья Джигарханяна, если их, конечно, можно так назвать, должны были ему полмиллиона долларов (37 миллионов рублей – прим. ред.).

"Надо у людей, которые его обирали, спросить, где его деньги. Он неплохо зарабатывал в театре. До этого он много денег отвозил в Америку. Ему были должны полмиллиона долларов. Пусть ищут в Америке его деньги",

– отрезала Виталина, не забыв в очередной раз напомнить, что в тот момент, когда они были женаты, артист жил хорошо, а до и после нее – нет.

Также блондинка заметила, что у них с Джигарханяном нет совместно нажитого имущества, поэтому делить им нечего.

Прошлась Цымбалюк-Романовская и по пасынку актера. По ее словам, в жизни Степана нет ничего интересного, кроме скандалов с ней. Об этом говорит тот факт, что мужчина прилетает в столицу только ради того, чтобы поучаствовать в очередных съемках, посвященных скандалам вокруг имени Армена Джигарханяна.

Ранее в студии "Прямого эфира" Виталину обвинили в том, что она буквального ограбила народного артиста.