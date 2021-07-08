Телеведущий уверен, что его наследник взял от своих родителей лучшее

В Сети часто гадают, каким растет сын Жанны Фриске Платон. Что уж говорить, даже родные бабушка и дедушка не знают, как выглядит их родной внук. Дмитрий Шепелев крайне неохотно делится снимками своего наследника, а если и делает это, то публикует кадры, сделанные со спины, поэтому лица мальчика не видно. Но сегодня телеведущий сделал исключение и выставил фото, на котором можно рассмотреть лицо Платона.

На снимке мальчик сидит на шее у Шепелева и улыбается. Телеведущий рассказал, что многие люди, которые с ним и его семьей лично не знакомы, часто почему-то начинают жалеть его супругу и сына. По мнению экс-возлюбленного Жанны Фриске, жалость эта безосновательна.

"Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее – он взял лучшее от своих родителей",

– продолжил Дмитрий.

Также Шепелев заметил, что мальчика окружают только достойные люди, а впереди его ждет невероятно интересная жизнь. Он горд за Платона, который растет умным не по годам парнем. И поэтому, считает телеведущий, его сын точно не засуживает жалости.

В комментариях поклонники похвалили Шепелева, назвав его хорошим отцом. Другие же отметили, что сын Жанны Фриске растет не только умным, но и красивым.

"Красавчик растет", "Платон действительно взял лучшее у родителей. Дай Бог ему в жизни легкой дороги и счастья", "Думаю, что с таким папкой мальчик не пропадет. Классные вы", "Я очень рада , что у Платона такой замечательный Папа",

– написали под публикацией.

Ранее Дмитрий Шепелев признался, что хотел уехать за границу.