Панихида пройдет в Доме кино

Сегодня, 8 июля, провожают в последний путь Владимира Меньшова – режиссера, в фильмах которого каждый находил что-то свое. Прощание начнется в 11 часов утра по московскому времени и пройдет в Доме Кино.



Затем в храме Покрова Святой Богородицы на Нижней Красносельской пройдет отпевание народного артиста. Похоронен Владимир Валентинович будет на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым.

11:30 Вера Алентова смотрит ввысь. Юлия же склонила голову. Людей у сцены настолько много, что не видно выступающих.

11:25 Слово было предоставлено Геннадию Зюганову.

11:22 Золотовицкий зачитывает телеграммы Владимира Путина и Михаила Мишустина.

11:20 Прощальную церемонию открыл Игорь Золотовицкий. "Эта проклятая штука (коронавирус – прим.ред.) уносит от нас лучших", – признал актер и ректор Школы-студии МХАТ.

11:07 Вера Алентова тоже появилась на сцене. Она сидит рядом с дочерью в темных очках и маске. Также у гроба сел лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

11:05 Приглашают на сцену для прощания. У гроба стоит дочь артиста – Юлия Меньшова вместе с супругом, а также друг и коллега Александр Литвинов.



11:02 В зал заносят огромные букеты цветов. Пришли давний друг режиссера Вадим Абдрашитов и зять Игорь Гордин.

10:57 Вход в Дом кино открыли. Была организована антиковидная рассадка.



10:55 У входа заметили одиноко стоящего Александра Литвинова, с которым режиссер много лет проработал на "Мосфильме". Также проводить Владимира Валентиновича в последний путь пришел Игорь Золотовицкий.



10:52 Через черный вход в Дом кино вошли Евгений Герасимов, Александр Панкратов-Черный и Александр Олешко.

Напомним, что Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавирусной инфекции. Режиссер на протяжении двух недель боролся с коварным вирусом, но болезнь оказалась сильнее.

Пока неясно, будет ли присутствовать на похоронах супруга артиста, Вера Алентова, в браке с которой он прожил почти 60 лет. Накануне в Сети появилась информация о том, что актрису перевели в реанимационное отделение, потому что ей стало хуже. Врачи подозревали у звезды отечественного кинематографа коронавирус.

Позже Юлия Меньшова опровергла эту информацию.

За свою карьеру Меньшов успел снять 7 фильмов. Кто-то скажет, что это не так много, но каждая картина режиссера навсегда оставалась в памяти зрителя. Их пересматривают по множеству раз, а диалоги актеров уже давно разобрали на цитаты.

В 1981 году фильм "Москва слезам не верит" была удостоена премии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке, пишет телеканал "360", а комедия "Любовь и голуби" не теряет своей популярности и по сей день.