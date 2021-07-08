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Народная артистка РФ Татьяна Догилева госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Известно, что у звезды подтверждена пневмония с 30-процентным поражением легких.
Симптоматика у актрисы проявилась неделю назад в виде слабости и высокой температуры с головными болями. Противовирусные препараты не смогли ничем помочь, состояние звезды продолжало ухудшаться.
Татьяну увезли на скорой. Медики диагностировали у пациентки двустороннюю пневмонию.
В настоящее время звезда находится под наблюдением медперсонала, пишет Mash.
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