Актриса заболела пневмонией

Народная артистка РФ Татьяна Догилева госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц. Известно, что у звезды подтверждена пневмония с 30-процентным поражением легких.

Симптоматика у актрисы проявилась неделю назад в виде слабости и высокой температуры с головными болями. Противовирусные препараты не смогли ничем помочь, состояние звезды продолжало ухудшаться.

Татьяну увезли на скорой. Медики диагностировали у пациентки двустороннюю пневмонию.

В настоящее время звезда находится под наблюдением медперсонала, пишет Mash.