Актриса прибыла в Дом Кино чуть ли не прямиком из больницы

Сегодня, 8 июля, Москва прощается с Владимиром Меньшовым, который скончался 5 числа от коронавируса. До последнего не было понятно, появится ли вдова великого режиссера Вера Алентова на похоронах, ведь она вместе с мужем попала в больницу. Однако артистка не упустила возможность проводить супруга в последний путь.

Как передает корреспондент издания "Дни.ру", Алентова во время прощания села вместе с дочерь Юлией Меньшовой и другими родственниками в первом ряду у гроба. Знаменитость, которая сидит в маске, скрыла глаза под солнцезащитными очками.

По информации портала, зять 79-летней актрисы Игорь Гордин то и дело подает ей воду. Алентовой, очевидно, непросто дается церемония. В какой-то момент вдова даже не сдержала слез.

Напомним, лишь вчера вечером стало известно от Юлии Меньшовой, что ее мать выписали из больницы. Чуть ранее СМИ писали, что Алентову вновь перевели в реанимацию. Супруги попали в больницу в конце июня, уточняет телеканал "360".

"Утро.ру" следит за прощанием в Владимиром Меньшовым, которого похоронят на Новодевичьем кладбище, в онлайн-трансляции.