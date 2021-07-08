Артисты приступили к долгожданной работе над завершением нового сезона

На странице фан-группы звездного сериала "Сваты" в социальных сетях появилось видео, спровоцировавшее у поклонников ситкома ажиотаж: на кадрах, сделанных очевидцами, полным ходом идут съемки нового сезона.

Как отмечает источник, съемочный процесс решили продолжить в Грузии. А на кадрах можно заметить любимцев публики: Федора Добронравова, Татьяну Кравченко и Анну Кошмал.

Как пишут СМИ, работу над съемками должны завершить уже к концу лета-началу осени. По слухам, в новом сезоне снимался Анатолий Васильев, однако впоследствии сам артист опроверг эту информацию.

Седьмой сезон должен стать последним. Многие продолжают настаивать на счастливой концовке – свадьбе Джека с Женькой. Телезрители также смогут сполна насладиться шутками, юмором и нелепыми ситуациями, в которые попадают герои картины, пишет "СтарХит".

Часть сезона удалось снять еще до пандемии в Белоруссии на Масленицу. В новом сезоне зрителей ждет ряд новых персонажей, пока что сюжет является производственной тайной.

"Ну когда уже он выйдет?", "Очень-очень ждем", "Очень рады! Ждем с нетерпением!!!", Почему не знала... Хотя бы издалека увидела любимых актеров...Как жаль", "Очень сильно обожаем этот сериал", "Все вот ждем и не дождемся выпуска нового седьмого сезона", "Слава Богу, работы над картиной все-таки продолжили", – пишут в комментариях под публикацией пользователи (орфография и пунктуация сохранены – Прим. ред.).



Напомним, весной съемочный процесс ситкома отложили из-за пандемии коронавируса. Позднее стало известно, что из "Сватов" решили убрать Татьяну Васильеву и Александра Гаврилюка, которые так полюбились телезрителям.



