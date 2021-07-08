Разница почти 20 лет: СМИ раскрыли личность молодого возлюбленного Булановой

Разница почти 20 лет: СМИ раскрыли личность молодого возлюбленного Булановой
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица встречается с 33-летним теннисистом уже около года

Слухи о новом романе Татьяны Булановой появились еще этой весной. Тогда певица подтвердила свой роман с молодым избранником, но не стала раскрывать его имя, сказав, что хочет сохранить интригу. Однако журналисты выяснили, кому принадлежит сердце исполнительницы хита "Ясный мой свет". 

В распоряжении издания Super появились эксклюзивные кадры, на которых певица счастливо улыбается, стоя в объятиях своего возлюбленного, который потом поднимает Буланову на руки и крепко целует.

Избранником артистки, кстати, оказался 33-летний спортсмен из Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Раньше мужчина профессионально занимался большим теннисом, но в последнее время стал больше времени уделять развитию бизнеса. 

Пара вместе уже около года, но Татьяна пока не спешит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, но при этом кокетливо отмечает, что он – "настоящий мужчина". 

Напомним, что Буланова дважды была замужем. С первым супругом, Николаем Тагриным, она развелась в 2005 году. В браке родился сын Александр. После расставания пара сохранила деловые отношения – артист является продюсером певицы. 

Второй раз артистка связала себя с футболистом Владиславом Радимовым. В 2007 Буланова родила спортсмену сына Никиту. В 2016 году супруги официально развелись. 

Не так давно Татьяна раскрыла подробности измены второго мужа. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Не было такого уговора": Лаврова изумила нервная реакция Японии по Курилам

Японцы переворачивают договоренность Путина и Абэ "с ног на голову", посетовал министр

Литва останется без денег ЕС на строительство стены с Белоруссией

Помощь Брюсселя прибалтийской республике будет чисто символической

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1726 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей