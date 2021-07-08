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Слухи о новом романе Татьяны Булановой появились еще этой весной. Тогда певица подтвердила свой роман с молодым избранником, но не стала раскрывать его имя, сказав, что хочет сохранить интригу. Однако журналисты выяснили, кому принадлежит сердце исполнительницы хита "Ясный мой свет".
В распоряжении издания Super появились эксклюзивные кадры, на которых певица счастливо улыбается, стоя в объятиях своего возлюбленного, который потом поднимает Буланову на руки и крепко целует.
Избранником артистки, кстати, оказался 33-летний спортсмен из Санкт-Петербурга Валерий Руднев. Раньше мужчина профессионально занимался большим теннисом, но в последнее время стал больше времени уделять развитию бизнеса.
Пара вместе уже около года, но Татьяна пока не спешит делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни, но при этом кокетливо отмечает, что он – "настоящий мужчина".
Напомним, что Буланова дважды была замужем. С первым супругом, Николаем Тагриным, она развелась в 2005 году. В браке родился сын Александр. После расставания пара сохранила деловые отношения – артист является продюсером певицы.
Второй раз артистка связала себя с футболистом Владиславом Радимовым. В 2007 Буланова родила спортсмену сына Никиту. В 2016 году супруги официально развелись.
Не так давно Татьяна раскрыла подробности измены второго мужа.
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