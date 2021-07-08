Игоря Верника госпитализировали в московскую клинику

Народному артисту проведут обследование, утверждает источник

Популярный российский актер Игорь Верник госпитализирован в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Об этом стало известно сегодня, 8 июля.

Как утверждает источник, у артиста имеются проблемы с сердцем. В клинике 57-летнему актеру должны провести рентген сосудов в сердце (коронарографию). По итогам обследования будет принято дальнейшее решение о лечении пациента, передает "Пятый канал".

Брат Игоря Верника Вадим опроверг сообщение о госпитализации артиста, заявив, что еще буквально десять минут назад общался с актером, и тот не жаловался на самочувствие.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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