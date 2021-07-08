"Как током прошибло": поклонница упала в обморок около гроба Меньшова

"Как током прошибло": поклонница упала в обморок около гроба Меньшова
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Девушка связала случившееся с сильным потрясением, которое она испытала во время панихиды

Сегодня, 8 июля, Владимира Меньшова проводили в последний путь. Попрощаться с великим режиссером пришло очень много коллег, друзей и поклонников. Без инцидентов не обошлось. Одна из фанаток упала в обморок рядом с гробом народного артиста. 

Девушка стояла в очереди, чтобы попрощаться с Владимиром Валентиновичем. Когда до гроба оставалось несколько человек, она неожиданно потеряла сознание. Это тут же стало причиной небольшой паники. Очевидцы стали просить немедленно вызвать скорую помощь, но поклонница уже пришла в себя и отказалась от медицинской помощи. 

Изначально у нее были проблемы с ногой. Почему-то переволновавшаяся поклонница не могла ей пошевелить. Спустя время ее состояние нормализовалось. 

Поклонница рассказала журналисту издания NEWS.ru, что написала стихотворение для Веры Алентовой – безутешной вдовы Меньшова. 

Потерю сознания в столь важный момент девушка связала со стрессом. По ее словам, она испытала большое потрясение, узнав о смерти режиссера, а трогательная речь Александра Панкратова-Черного и фильм Андрея Гордина окончательно ее добили. 

"Я вообще поверить не могу, что Владимир Валентинович больше не с нами. И когда я попыталась подойти к его гробу, меня как током прошибло", 

– объяснилась пострадавшая. 

О том, как прошла панихида по Меньшову – читайте в материале "Утро.ру". 

Напомним, что режиссера не стало 5 июля. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год. 

Источник: NEWS.ru
Юлия МИХАЙЛОВА

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