Девушка связала случившееся с сильным потрясением, которое она испытала во время панихиды

Сегодня, 8 июля, Владимира Меньшова проводили в последний путь. Попрощаться с великим режиссером пришло очень много коллег, друзей и поклонников. Без инцидентов не обошлось. Одна из фанаток упала в обморок рядом с гробом народного артиста.

Девушка стояла в очереди, чтобы попрощаться с Владимиром Валентиновичем. Когда до гроба оставалось несколько человек, она неожиданно потеряла сознание. Это тут же стало причиной небольшой паники. Очевидцы стали просить немедленно вызвать скорую помощь, но поклонница уже пришла в себя и отказалась от медицинской помощи.

Изначально у нее были проблемы с ногой. Почему-то переволновавшаяся поклонница не могла ей пошевелить. Спустя время ее состояние нормализовалось.

Поклонница рассказала журналисту издания NEWS.ru, что написала стихотворение для Веры Алентовой – безутешной вдовы Меньшова.

Потерю сознания в столь важный момент девушка связала со стрессом. По ее словам, она испытала большое потрясение, узнав о смерти режиссера, а трогательная речь Александра Панкратова-Черного и фильм Андрея Гордина окончательно ее добили.

"Я вообще поверить не могу, что Владимир Валентинович больше не с нами. И когда я попыталась подойти к его гробу, меня как током прошибло",

– объяснилась пострадавшая.

О том, как прошла панихида по Меньшову – читайте в материале "Утро.ру".

Напомним, что режиссера не стало 5 июля. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Ему был 81 год.