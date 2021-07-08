Умер знаменитый советский композитор

Умер знаменитый советский композитор
Фото: pixabay.com
Народного артиста не стало на 70-м году жизни

Культурную сферу потрясла очередная трагедия. Этот мир покинул известнейший советский и российский композитор Михаил Глуз. Жизнь великого музыкального деятеля оборвалась 8 июля.

О печальном событии сообщили представители известного московского театра "Ленком". Жизненный путь выдающегося музыканта завершился всего за несколько месяцев до его юбилея – в сентябре Михаил Семенович должен был отпраздновать 70-летие.

Что послужило причиной кончины именитого композитора, не сообщается. Где состоится траурная церемония прощания с Михаилом Глузом, станет известно позже.

Народный артист нашей страны создавал потрясающие музыкальные композиции к балетам и мюзиклам. Написанная им музыка звучала во многих кинокартинах.

Так, его музыкальное творение было задействовано в постановке "Поминальная молитва". Культурный деятель немало сил положил на то, чтобы возродить этот спектакль.

Также Михаил Семенович выступил в роли автора нашумевших мюзиклов "Шалом-Шагал", "Принц и нищий" и других выдающихся творческих продуктов, отмечает издание URA.RU.

Напомним, недавно стало известно о смерти легендарного советского и армянского музыканта Дживана Гаспаряна. Великий мастер дудука скончался на 93-м году жизни.

Источник: Театр Ленком ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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