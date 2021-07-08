Некоторые подозревают, что режиссер скончался не из-за COVID-19

Сегодня состоялась траурная церемония прощания с легендарным режиссером Владимиром Меньшовым. Вся страна скорбит из-за смерти выдающегося артиста, однако в этот печальный день не обошлось и без кривотолков.



Так, некоторых жителей России возмутила организация прощания с создателем легендарных советских кинолент "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли" и других. Точнее, людям не понравилось, что с именитым режиссером прощаются при открытом гробе. Ранее было объявлено, что звездный актер покинул этот свет из-за последствий коронавирусной инфекции.

Россияне припомнили свой опыт прощания с родными, жизни которых унесла пресловутая инфекция. Многим тела отдавали в закрытых гробах и запрещали вскрывать их из-за опасности распространения вируса. А вот у звездного режиссера все было по-людски – родственники и все желающие могли спокойно проститься с легендарным деятелем искусств.

"Почему он в открытом гробу? Как это вообще понимать!" – негодуют в интернет-пространстве.

Народ разозлило, что "простых людей" после коронавируса на прощание выносили строго в закрытых гробах. Однако нашлись и те, кто стал объяснять недовольным разницу между смертью от последствий COVID-19 и самого инфицирования.

Конспирологи с особо развитой фантазией и вовсе объявили, что Владимир Валентинович скончался от старости. А вся эта шумиха с COVID-19 является "пропагандой короны". Мол, смерть великого режиссера использовали для нагнетания обстановки вокруг инфекции.

Напомним, Владимира Меньшова похоронят рядом с Василием Лановым. Последнее пристанище выдающийся режиссер обретет на Новодевичьем кладбище.