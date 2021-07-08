Телеведущая также поделилась воспоминаниями о жизни за границей

Юлия Барановская, телеведущая Первого канала, рассказала, что ей не нравилось в быте англичан во время ее проживания в Лондоне. Об этом она поделилась в выпуске кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой, который опубликован на YouTube.

Как рассказала Барановская, ей, как и всякому русскому человеку, очень нравятся застолья. Однако в Англии долго сидеть за едой и вести беседу не принято, и блюда, как сообщила телеведущая, почти сразу убирают. Барановской такая традиция категорически не нравилась, и она подчеркнула, что терпеть не может, когда у нее отбирают еду.

Барановская также поделилась воспоминаниями о фестивале "Русская Масленица", который проходит в Лондоне на Трафальгарской площади. Журналистка трижды выступала там в качестве ведущей и призналась, что фестиваль представлял собой незабываемое зрелище. Там собирались порядка десяти тысяч человек, на выступления приезжали звезды русской эстрады, а ведущие в основном говорили на русском языке. Барановская отметила, что видеть, как одно из самых знаменитых мест во всей Англии словно бы на один день становилось русским, было захватывающе.

Юлия Барановская проживала в Лондоне пять лет. Она отправилась туда вместе с гражданским мужем Андреем Аршавиным, знаменитым российским футболистом. Они состояли в отношениях около девяти лет. Телеведущая вернулась на родину в 2014 году. С тех пор она ведет ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале. Оно посвящено вопросам с остросоциальной направленностью, которые касаются многих русских семей. Участники шоу делятся с ведущими своими проблемами и историями из жизни, и вместе они пытаются решить, как нужно действовать дальше.