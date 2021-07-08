Барановская рассказала, что ей не нравилось в Лондоне

Телеведущая также поделилась воспоминаниями о жизни за границей

Юлия Барановская, телеведущая Первого канала, рассказала, что ей не нравилось в быте англичан во время ее проживания в Лондоне. Об этом она поделилась в выпуске кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой, который опубликован на YouTube. 

Как рассказала Барановская, ей, как и всякому русскому человеку, очень нравятся застолья. Однако в Англии долго сидеть за едой и вести беседу не принято, и блюда, как сообщила телеведущая, почти сразу убирают. Барановской такая традиция категорически не нравилась, и она подчеркнула, что терпеть не может, когда у нее отбирают еду. 

Барановская также поделилась воспоминаниями о фестивале "Русская Масленица", который проходит в Лондоне на Трафальгарской площади. Журналистка трижды выступала там в качестве ведущей и призналась, что фестиваль представлял собой незабываемое зрелище. Там собирались порядка десяти тысяч человек, на выступления приезжали звезды русской эстрады, а ведущие в основном говорили на русском языке. Барановская отметила, что видеть, как одно из самых знаменитых мест во всей Англии словно бы на один день становилось русским, было захватывающе. 

Юлия Барановская проживала в Лондоне пять лет. Она отправилась туда вместе с гражданским мужем Андреем Аршавиным, знаменитым российским футболистом. Они состояли в отношениях около девяти лет. Телеведущая вернулась на родину в 2014 году. С тех пор она ведет ток-шоу "Мужское/Женское" на Первом канале. Оно посвящено вопросам с остросоциальной направленностью, которые касаются многих русских семей. Участники шоу делятся с ведущими своими проблемами и историями из жизни, и вместе они пытаются решить, как нужно действовать дальше. 

Источник: YouTube Ляйсан Утяшевой ✓ Надежный источник
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

Гость268747
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А еще она курит толстенные сигары,как Черчиль.От того и голос у нее такой стал.Если не бросит курить-голос вообще как у певца Профессора Лебединского станет,или как у певца группы "Бутырка".Как ее после этого слушать можно будет? Скорее бы она курить бросила...
Саша
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Брошеной тетке не понравилось в Лондоне. Ей нравятся застолья. Вот умора. Тощая корова-это не газель. Такие питаются силосом, потом рассказывают в сетях про фруктики-салатики.
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