Умер первый директор знаменитости

Череда смертей выдающихся культурных деятелей не прекращается. 8 июня король поп-эстрады Филипп Киркоров поделился печальными вестями. Этот мир покинул его первый музыкальный директор Геннадий Руссу. Знаменитый певец тяжело переживает страшный удар судьбы.



На своей странице в социальной сети Филипп Бедросович опубликовал трогательный пост, посвященный ныне покойному другу и бывшему партнеру по музыкальному бизнесу.

Исполнитель хитов "Цвет настроения синий", "Зайка моя" и других рассказал, что Руссу был первым человеком, поверившим в талант юного Киркорова. Именно благодаря его доверию спустя годы работы артисту удалось забраться на музыкальный Олимп.

Филипп Бедросович признался, что смерть близкого человека стала для него серьезным потрясением.

"Как несправедливо! Почему? Почему ты?" – убивается знаменитый певец.

По словам Киркорова, жизнь его дорогого товарища оборвалась из-за пресловутого коронавируса. Артист посетовал, что "мерзкий ковид" убил уже немало важных для знаменитости людей.

Многочисленные поклонники артиста соболезнуют его горю в комментариях.

"Какой ужас!", "Филипп, мои соболезнования. Светлая память", "Очень печально! Светлая память", – пишут интернет-пользователи.

Напомним, сегодня, 8 июля, также стало известно о смерти знаменитого советского композитора Михаила Глуза.