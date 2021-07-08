Состояние Нины Ургант ухудшилось

Пожилая актриса не покидает квартиры и почти не встает

Нина Ургант, знаменитая советская актриса и бабушка телеведущего Ивана Урганта, чувствует себя хуже. Ее сиделка сообщила, что она целыми днями спит, не читает книги и лежит почти без движения. Об этом пишет "Собеседник".

Легендарной Нине Ургант 91 год. Уже несколько лет актриса борется с болезнью Паркинсона. Пожилая женщина продолжает жить в своей квартире в центре Санкт-Петербурга, хотя ее внук несколько раз предлагал ей переехать в столицу.

Нина Ургант признавалась, что не хочет жалости общественности, поэтому не появляется на людях и больше не снимается в кино. Актрисе хочется, чтобы ее кости больше не болели, а ноги – не отнимались, но она категорически не собирается просить помощи у народа или собирать с него деньги.

Когда состояние Нины Ургант было более стабильным, она регулярно читала книги и смотрела телевизор. Ей нравились советские кинокартины и выступления внука Ивана на телевиденье. Актриса признавалась, что у них особая связь. Иван Ургант любит навещать бабушку с букетами цветов. Они с отцом решают все материальные нужды пожилой женщины.

За Ниной Ургант круглосуточно присматривают две сиделки, которые сменяют друг друга по очереди. Сейчас именно они докладывают о состоянии пожилой актрисы. Согласно словам одной из сиделок, Нина Ургант нормально мыслит и разговаривает, но почти постоянно спит, и они стараются ее не будить.