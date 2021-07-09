Долгое время артистка лечилась на дому

Татьяна Догилева вышла на связь после новости о том, что попала в больницу с коронавирусом. Она отметила, что прогнозы врачей оптимистичные.

Артистка рассказала, что лежит в ковидном отделении 23-й больницы – туда было принято ее положить после продолжительного лечения от коронавируса дома. Догилева рассказала, что пыталась самостоятельно сбивать температуру, но не вышло.

При этом она отметила, что вела себя крайне неосторожно. Актриса еще в январе прошла вакцинацию от коронавируса, из-за чего перестала соблюдать меры безопасности.

"Пишу для таких как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо без необходимости", – приводит ее сообщение в соцсетях Мария Шукшина.

Сейчас Татьяне Догилевой уже лучше. Она сообщила, что врачи смогли сбить температуру.

Ранее сообщалось, что артистку доставили в больницу с поражением легких в 30%. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

В последнее время актриса сильно изменилась внешне. Поклонники заметили, что Догилева сильно поправилась.