Появились новости о состоянии Догилевой после госпитализации

Появились новости о состоянии Догилевой после госпитализации
Татьяна Догилева. Фото: Игорь Иванко/АНГ Москва
Долгое время артистка лечилась на дому

Татьяна Догилева вышла на связь после новости о том, что попала в больницу с коронавирусом. Она отметила, что прогнозы врачей оптимистичные.

Артистка рассказала, что лежит в ковидном отделении 23-й больницы – туда было принято ее положить после продолжительного лечения от коронавируса дома. Догилева рассказала, что пыталась самостоятельно сбивать температуру, но не вышло.

При этом она отметила, что вела себя крайне неосторожно. Актриса еще в январе прошла вакцинацию от коронавируса, из-за чего перестала соблюдать меры безопасности. 

"Пишу для таких как я. Болезнь очень коварная, будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности, не лезьте, куда не надо без необходимости", – приводит ее сообщение в соцсетях Мария Шукшина. 

Сейчас Татьяне Догилевой уже лучше. Она сообщила, что врачи смогли сбить температуру.

Ранее сообщалось, что артистку доставили в больницу с поражением легких в 30%. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

В последнее время актриса сильно изменилась внешне. Поклонники заметили, что Догилева сильно поправилась.

Источник: Инстаграм • Требует проверки
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

Черчесова отправили в отставку

РФС расторг с ним контракт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1731 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей