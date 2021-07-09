Родители Меладзе стали жертвами мошенников - СМИ

Родители Меладзе стали жертвами мошенников - СМИ
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Возбуждено уголовное дело

У родителей братьев Меладзе обманом выманили 300 тысяч рублей: семейную пару обманули, заявив по телефону, что их любимой племяннице грозит решетка.

Накануне неизвестная связалась по телефону с родителем популярного исполнителя, 87-летним Шотой Меладзе. Девушка представилась племянницей и принялась делиться проблемой с любимым дядей: якобы попала в транспортное происшествие по собственной вине, и теперь ей грозит тюремный срок.  

Лже-племянница также сообщила, что находится в отделении полиции, после чего передала трубку "старшему следователю" – представившийся сотрудником правоохранительных органов мужчина уверенным голосом заявил, что готов утрясти все неурядицы и освободить непутевую женщину за миллион рублей.

Правда, таких денег у Шоты с супругой не оказалось – щедрый "следователь" согласился на 300 тысяч рублей. Дело оказалось за малым: денежные купюры спрятали в постельное белье с полотенцем, передав незнакомому мужчине, подъехавшему к их дому. Тот получил деньги и скрылся.

Сразу после передачи средств обеспокоенный Меладзе-старший набрал племяннице: оказалось, что с той все в порядке, ни в какие передряги она не попадала. 

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

По информации канала РЕН ТВ, курьером, по описанию супругов, был мужчина возрастом от 30 до 40 лет, среднего роста и в маске. 

Месяцем ранее оперная певица Мария Максакова заявила о пропаже из ее квартиры ста тысяч долларов. Звезда недосчиталась денег после того, как открыла дверь в долгожданную квартиру, которую смогла вернуть себе через суд.

Источник: Telegram-канал BAZA ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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