Возбуждено уголовное дело

У родителей братьев Меладзе обманом выманили 300 тысяч рублей: семейную пару обманули, заявив по телефону, что их любимой племяннице грозит решетка.

Накануне неизвестная связалась по телефону с родителем популярного исполнителя, 87-летним Шотой Меладзе. Девушка представилась племянницей и принялась делиться проблемой с любимым дядей: якобы попала в транспортное происшествие по собственной вине, и теперь ей грозит тюремный срок.

Лже-племянница также сообщила, что находится в отделении полиции, после чего передала трубку "старшему следователю" – представившийся сотрудником правоохранительных органов мужчина уверенным голосом заявил, что готов утрясти все неурядицы и освободить непутевую женщину за миллион рублей.

Правда, таких денег у Шоты с супругой не оказалось – щедрый "следователь" согласился на 300 тысяч рублей. Дело оказалось за малым: денежные купюры спрятали в постельное белье с полотенцем, передав незнакомому мужчине, подъехавшему к их дому. Тот получил деньги и скрылся.

Сразу после передачи средств обеспокоенный Меладзе-старший набрал племяннице: оказалось, что с той все в порядке, ни в какие передряги она не попадала.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело.

По информации канала РЕН ТВ, курьером, по описанию супругов, был мужчина возрастом от 30 до 40 лет, среднего роста и в маске.

Месяцем ранее оперная певица Мария Максакова заявила о пропаже из ее квартиры ста тысяч долларов. Звезда недосчиталась денег после того, как открыла дверь в долгожданную квартиру, которую смогла вернуть себе через суд.