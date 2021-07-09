"Ногами не хожу": актер "Брата-2" Дьяченко вышел на связь из больницы

"Ногами не хожу": актер "Брата-2" Дьяченко вышел на связь из больницы
Александр Дьяченко. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисту без перерывов подают кислород

Александр Дьяченко, звезда фильма "Брат-2", в конце июня попал в больницу с коронавирусом. Актер, у которого болезнь протекала тяжело, предпочитал особо не комментировать свое состояние. Он буквально находился на грани жизни и смерти. Однако 9 июля откликнулся на многочисленные сообщения с поддержкой от поклонников.

Дьяченко признался, что не хотел наводнять ленту своим нытьем о немощи, но из-за огромного количества сообщений решил все уже успокоить фанатов. Актер отметил, что вирус еще не пропал, однако он не падает духом. 

"Ногами не хожу, дышу только отборным (хочется думать) кислородом, но "держусь", – написал в "Инстаграм" артист.

Дьяченко добавил, что за жизнь уже держится обеими руками, и призвал подписчиков крепиться всем вместе. 

Поклонники в комментариях к посту пожелали Дьяченко здоровья и скорейшего выздоровления. 

Ранее сообщалось, что актер некоторое время лечился сам. Однако, когда ему стало плохо, он отправился в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. У Дьяченко даже развился цитокиновый шторм. К счастью, врачи смогли стабилизировать состояние народного любимца. 

Источник: "Инстаграм"
Полина ИВАНОВА

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