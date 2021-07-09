Богатырев случайно выдал дату тайной свадьбы с Арнтгольц

Богатырев случайно выдал дату тайной свадьбы с Арнтгольц
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер признался, что они с женой бракосочетались в июне 2020 года

Марк Богатырев выдал настоящую дату своей свадьбы с Татьяной Арнтгольц. Оказывается, они поженились не в ноябре, как считали поклонники, а в июне 2020 года. Об этом актер сообщил на своей официальной странице в "Инстаграм".

Богатырев опубликовал пост 8 июля, в котором признался, что около двух недель назад отпраздновал с актрисой годовщину росписи. 

Напомним, в ноябре 2020 года СМИ узнали о том, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц сочетали себя узами брака. Свадьба прошла тайно, в кругу их родных и близких. О подготовке к торжеству актер сообщал еще в сентябре. Теперь же выяснилось, что бракосочетание прошло еще летом прошлого года. Пользователи сети поздравили знаменитостей с этим событием. 

"Поздравляю вас! Счастья вам огромного"; "С годовщиной свадьбы"; "Вы очень красивая пара", – написали поклонники актеров в комментариях под постом.  

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев начали свои отношения в 2018 году. Они не сообщали об этом прессе и широкой общественности и крайне редко публиковали в социальных сетях свои общие фотографии. В феврале этого года Татьяна Арнтгольц родила Богатыреву сына Данилу. 

Источник: "Инстаграм"
Анна ГОНЧАРЕНКО

Ответить:

новости партнеров

Вплоть до развала: на Украине предрекли России массу новых проблем

В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно

Черчесова отправили в отставку

РФС расторг с ним контракт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1731 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей