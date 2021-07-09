Актер признался, что они с женой бракосочетались в июне 2020 года

Марк Богатырев выдал настоящую дату своей свадьбы с Татьяной Арнтгольц. Оказывается, они поженились не в ноябре, как считали поклонники, а в июне 2020 года. Об этом актер сообщил на своей официальной странице в "Инстаграм".

Богатырев опубликовал пост 8 июля, в котором признался, что около двух недель назад отпраздновал с актрисой годовщину росписи.

Напомним, в ноябре 2020 года СМИ узнали о том, что Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц сочетали себя узами брака. Свадьба прошла тайно, в кругу их родных и близких. О подготовке к торжеству актер сообщал еще в сентябре. Теперь же выяснилось, что бракосочетание прошло еще летом прошлого года. Пользователи сети поздравили знаменитостей с этим событием.

"Поздравляю вас! Счастья вам огромного"; "С годовщиной свадьбы"; "Вы очень красивая пара", – написали поклонники актеров в комментариях под постом.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев начали свои отношения в 2018 году. Они не сообщали об этом прессе и широкой общественности и крайне редко публиковали в социальных сетях свои общие фотографии. В феврале этого года Татьяна Арнтгольц родила Богатыреву сына Данилу.