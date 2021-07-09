Великий режиссер всегда пользовался особым уважением

Культового советского и российского режиссера Владимира Меньшова не стало 5 июля. Многомиллионная армия поклонников, родные и коллеги выдающегося культурного деятеля до сих пор переживают тяжелую утрату. Телеведущий Александр Олешко вспомнил необычный случай, который произошел, когда артисты возвращались с гастролей.



Олешко встретился с Владимиром Меньшовым и его супругой Верой Алентовой во время перелета из Америки, где артисты выступали. Дело было в 2000-х годах. Несмотря на то, что после памятной встречи прошло несколько десятилетий, Александр до сих пор помнит, как обычные пассажиры отреагировали на появление их кумиров.

Телеведущий обратил внимание, что именитые артисты летели в эконом-классе, а не в бизнес-зоне самолета. Когда знаменитости зашли в салон и стали проходить к своим местам в хвосте лайнера, пассажиры борта разразились бурными овациями.

"Не знаю, бывает ли сейчас такое", – поражается народной любви телеведущий.

Александр отметил, что очень скорбит из-за ухода выдающегося режиссера. Подписчики телеведущего также выразили свои соболезнования.

"Уходят Великие, которые себя таковыми не считали, просто жили, имели свое мнение, не боялись отстаивать свою позицию... Вся семья Меньшовых – талантлива", "Ваш пост, Александр, невозможно прочитать без слез. Большая утрата для всех нас", "Он навсегда останется в наших сердцах! Наш родной Владимир Меньшов!" – делятся переживаниями интернет-пользователи.

Напомним, Владимир Валентинович обрел свой покой на Новодевичьем кладбище рядом с актером Василием Лановым.