Положение артистки остается тяжелым

Многочисленные поклонники с замиранием сердца наблюдают за развитием событий вокруг тяжелой болезни известной певицы МакSим (Марины Абросимовой). В прессе периодически появляется новая информация по поводу ее состояния. Так, журналистам удалось разузнать, что артистку пытались отключить от аппарата ЭКМО.



К сожалению, по имеющимся данным, эти медицинские манипуляции завершились неудачно. Доктора надеялись, что исполнительница хитов "Знаешь ли ты", "Нежность" и других сумеет самостоятельно дышать. Однако, как только аппарат перестал работать, дыхание певицы остановилось. Артистку оперативно снова подключили к ЭКМО.

Также авторы телеграм-канала Mash пишут, что сейчас Абросимова находится в глубоком сне. Для того чтобы разбудить Марину, необходимо оказать на нее сильное внешнее воздействие. Сознание певицы находится в глубоком угнетении. Она неподвижно лежит и способна совершать только автоматизированные движения.

У артистки большие проблемы с одним легким – медики вставили в него специальную трубку, чтобы откачивать жидкость. Текущие сложности со здоровьем в будущем могут серьезно отразиться на работе сердца знаменитости.

Учитывая тяжелое состояние певицы, доктора пока отказываются давать какие-либо прогнозы.

К слову, недавно в прессе появилась информация, что певицу тайно вывезли из больницы. Представители знаменитости отказались называть ее актуальное местонахождение.