Внимательные россияне быстро поняли, что делала артистка

Вчера, 8 июля, поклонники и родные простились с легендарным режиссером Владимиром Меньшовым. Великого культурного деятеля похоронили на Новодевичьем кладбище. Во время траурной церемонии журналистов заинтересовали необычные действия любимой дочери мэтра Юлии Меньшовой. Она высыпала на гроб отца содержимое пакетика, на котором не было никаких обозначений. Писаки тут же окрестили манипуляции артистки магическим ритуалом. Однако простые россияне с легкостью объяснили значение поступка убитой горем знаменитости.



Дискуссия развязалась в интернет-пространстве. Большинство россиян придерживаются наиболее вероятной версии – Юлия высыпала в могилу освященную землю. Каждый, кто хоть раз прощался с усопшим родственником или близким человеком в соответствии с православными традициями, в курсе, что пакетик с освященной землей из церкви нужно высыпать, рисуя крест, на установленный в могиле гроб.

Впрочем, нашлись и сторонники альтернативных версий, пишет издание "Экономика сегодня". Некоторые предположили, что в последнее пристанище Владимира Валентиновича всыпали землю с родины Меньшова. Известно, что именитый режиссер появился на свет в Баку в семье сотрудника НКВД.

В то же время у представителей братии колдунов на все есть свои альтернативные варианты. Так, финалистка телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Ясевич в беседе с "Невскими новостями" объявила, что Юлия могла высыпать в могилу прах кого-то из близких, а может и вовсе останки любимого животного.

Стоит отметить, что уход легендарного артиста оказался серьезным потрясением для его коллег и близких. Недавно телеведущий Александр Олешко рассказал об удивительной реакции пассажиров самолета на появление Меньшова. Создатель шедевра советского кинематографа "Москва слезам не верит" всегда пользовался особым уважением у публики.