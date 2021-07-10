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Дочь королевы шансона Любови Успенской показала, как сейчас выглядит. Свежее фото появилось в Инстаграм Татьяны Плаксиной. Отметим, что девушка месяц не выходила на связь в соцсетях – в предыдущем посте она призналась, что вновь активно занимается вокалом и очень старается. Однако поклонники пришли к выводу, что у дочки звезды нашлось время и на внешность – ее появление было эффектным.
Пользователи соцсети оценили новый кадр и поразились, как преобразилась Татьяна. На фото девушка выглядит отдохнувшей и посвежевшей – при этом на ее лице практически нет макияжа. Похорошевшую дочь Успенской засыпали комплиментами. Часть комментаторов предположила, что она сделала еще одну операцию – напомним, лицо Татьяны пострадало из-за падения с велосипеда, ей понадобилась помощь медиков.
"Танюша ты красавица" "Танечка, какая ты красавица! обалдеть!" "Танечка похоже сделала операцию, вижу изменение в лице... А возможно, что просто красивая девушка" "Похорошела", – пишут подписчики.
Похоже, жизнь Татьяны налаживается. Ранее она окончательно примирилась с мамой после череды скандалов, а теперь серьезно занялась творчеством. Видимо, благоприятная атмосфера дает плоды и нашла отражение и во внешности девушки.
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