Татьяна пропала на целый месяц, а ее появление было весьма эффектным

Дочь королевы шансона Любови Успенской показала, как сейчас выглядит. Свежее фото появилось в Инстаграм Татьяны Плаксиной. Отметим, что девушка месяц не выходила на связь в соцсетях – в предыдущем посте она призналась, что вновь активно занимается вокалом и очень старается. Однако поклонники пришли к выводу, что у дочки звезды нашлось время и на внешность – ее появление было эффектным.

Пользователи соцсети оценили новый кадр и поразились, как преобразилась Татьяна. На фото девушка выглядит отдохнувшей и посвежевшей – при этом на ее лице практически нет макияжа. Похорошевшую дочь Успенской засыпали комплиментами. Часть комментаторов предположила, что она сделала еще одну операцию – напомним, лицо Татьяны пострадало из-за падения с велосипеда, ей понадобилась помощь медиков.

"Танюша ты красавица" "Танечка, какая ты красавица! обалдеть!" "Танечка похоже сделала операцию, вижу изменение в лице... А возможно, что просто красивая девушка" "Похорошела", – пишут подписчики.