За "волшебные пилюли" придется выложить кругленькую сумму

Уже несколько недель знаменитая певица МакSим (Марина Абросимова) борется со страшным недугом. За состоянием кумира миллионов наблюдает вся страна. Пока никаких сведений о том, что есть надежды на улучшение, не появляется. Однако научное сообщество не стоит на месте. Оказалось, существуют целебные таблетки, которые могут спасти звезду.



Разработчики чудодейственного препарата сообщают, что в основе необыкновенно эффективных пилюль лежит экстракт кедра. Такую биоактивную добавку для стимуляции иммунитета разработали новосибирские ученые.

Кроме того, близкая приятельница и директор певицы Маргарита Соколова уже спаслась с помощью этих таблеток. Девушка также некоторое время страдала из-за пневмонии, но пилюли поставили ее на ноги. Журналистам издания "Комсомольская правда" удалось выяснить, что новейший БАД для Абросимовой уже находится в руках Соколовой.

Друг исполнительницы хитов "Знаешь ли ты", "Нежность" и других Артур Цветков тоже подтвердил эффективность "волшебных пилюль". Оказалось, с их помощью его подруга сумела выходить безнадежно разболевшегося деда.

При этом стоит отметить, что за такой целебный продукт придется выложить немало денег – всего 20 таблеток препарата стоят целых 90 тысяч рублей. Впрочем, клинически их эффективность не доказана. Можно лишь сказать, что они вряд ли навредят здоровью певицы.

Напомним, недавно в прессе писали, что медики предприняли неудачную попытку отключить артистку от ЭКМО.