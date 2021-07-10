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Коронавирусный кризис серьезно повлиял жизнь не только простых жителей
России и других стран, но и на судьбы именитых артистов. Так, знаменитый
советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе практически пропал с радаров и
перестал появляться на публике. Однако 10 июля в Сети разместили фотографию со
съемок нашумевшего телесериала "Сваты", которые проходят в Тбилиси. Кикабидзе
также поучаствовал в данном мероприятии.
Фотографию со звездой легендарных советских кинолент "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить", "Встреча в горах" и других выложила артистка Инна Королева.
Будет ли легендарный актер участвовать в съемках известного сериала, пока не сообщается. Однако, если это так, удача повернулась в сторону Вахтанга Константиновича. Поговаривали, что из-за пандемии он растерял все свои доходы и вынужден был довольствоваться очень скромным образом жизни. Возвращение в большой кинематограф может поправить финансовое положение звезды.
Впрочем, простых поклонников больше всего интересует, как выглядит 82-летний артист. Буквально через несколько дней, 19 июля, Кикабидзе отметит 83-летие. Пользователи интернет-пространства заметили, что внешний вид артиста достоин всяческих похвал.
"Такой мужчина!" "Красавцы!", "Шикарная фотография!", "Моего дедушки большой кумир!", "Кикабидзе отлично выглядит", "Мои года, мое богатство!" – пишут восторженные комментаторы.
Напомним, отношение россиян к этому известному культурному деятелю весьма неоднозначно. Кикабидзе не раз говорил о нашей стране "гадости", за что получил болезненные нагоняй даже от сенатора Алексея Пушкова.
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