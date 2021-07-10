Как сейчас выглядит расплевавшийся с Россией Кикабидзе

Как сейчас выглядит расплевавшийся с Россией Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист впервые за долгое время вышел в свет

Коронавирусный кризис серьезно повлиял жизнь не только простых жителей России и других стран, но и на судьбы именитых артистов. Так, знаменитый советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе практически пропал с радаров и перестал появляться на публике. Однако 10 июля в Сети разместили фотографию со съемок нашумевшего телесериала "Сваты", которые проходят в Тбилиси. Кикабидзе также поучаствовал в данном мероприятии.

Фотографию со звездой легендарных советских кинолент "Мимино", "ТАСС уполномочен заявить", "Встреча в горах" и других выложила артистка Инна Королева.

Будет ли легендарный актер участвовать в съемках известного сериала, пока не сообщается. Однако, если это так, удача повернулась в сторону Вахтанга Константиновича. Поговаривали, что из-за пандемии он растерял все свои доходы и вынужден был довольствоваться очень скромным образом жизни. Возвращение в большой кинематограф может поправить финансовое положение звезды.

Впрочем, простых поклонников больше всего интересует, как выглядит 82-летний артист. Буквально через несколько дней, 19 июля, Кикабидзе отметит 83-летие. Пользователи интернет-пространства заметили, что внешний вид артиста достоин всяческих похвал.

"Такой мужчина!" "Красавцы!", "Шикарная фотография!", "Моего дедушки большой кумир!", "Кикабидзе отлично выглядит", "Мои года, мое богатство!" – пишут восторженные комментаторы.

Напомним, отношение россиян к этому известному культурному деятелю весьма неоднозначно. Кикабидзе не раз говорил о нашей стране "гадости", за что получил болезненные нагоняй даже от сенатора Алексея Пушкова.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

М
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дожил до старости но не до мудрости
ГостьСТАЛИН
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Гость276485
Грузинский нацик. Все его засоуги в кино перечеркнуло его отношение к России. <цензура> его в кино приглашают.
Ппускай там и находится У нас в России ему делать нечего Если оно <цензура> то оно всплывет Вот это он и доказал Что ?
Гость276485
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Грузинский нацик. Все его засоуги в кино перечеркнуло его отношение к России. <цензура> его в кино приглашают.
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