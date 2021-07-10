Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
795 новости
МакSим госпитализировали 15 июня – об этом звезда сама рассказала поклонником. Позже ее состояние сильно ухудшилось – Марину подключили к аппарату ИВЛ, также медики приняли решение ввести ее в кому.
Сегодня, 10 июля, пиарщица артистки вышла на связь с журналистами и рассказала последние новости оМакSим. Яна Богушевская обрадовала поклонников певицы, которые переживают за ее здоровье. Она сообщила, что есть положительная динамика. Состояние звезды улучшилось, пишет "Газета.ру".
Ранее стало известно о дорогом препарате, который, предположительно, может помочь МакSим.
В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно
Размер углеродного налога может быть скорректирован