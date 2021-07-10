Пиарщица сообщила последние новости о состоянии МакSим

В больнице певица лежит почти месяц

МакSим госпитализировали 15 июня – об этом звезда сама рассказала поклонником. Позже ее состояние сильно ухудшилось – Марину подключили к аппарату ИВЛ, также медики приняли решение ввести ее в кому.

Сегодня, 10 июля, пиарщица артистки вышла на связь с журналистами и рассказала последние новости оМакSим. Яна Богушевская обрадовала поклонников певицы, которые переживают за ее здоровье. Она сообщила, что есть положительная динамика. Состояние звезды улучшилось, пишет "Газета.ру".

Ранее стало известно о дорогом препарате, который, предположительно, может помочь МакSим.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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