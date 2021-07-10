Экс-участника "Дома-2" нашли мертвым в Москве

Экс-участника "Дома-2" нашли мертвым в Москве
Фото: pixabay.com
Участвовавший в скандальном шоу Филипп Чубуков выпал из окна

В Москве обнаружили тело экс-звезды передачи "Дом-2". СМИ сообщают, что Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа.

Погибшему мужчине было 28 лет. Подробностей пока мало. Известно лишь, что Чубуков погиб в ночь на субботу, 10 июля, на Перервинском бульваре.

Как пишет сайт РЕН ТВ, Филипп якобы разругался с младшим братом и ушел от него в другую комнату. Спустя некоторое время случилась трагедия. Мертвого Чубукова нашли под окнами дома.

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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