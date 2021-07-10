Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
795 новости
В Москве обнаружили тело экс-звезды передачи "Дом-2". СМИ сообщают, что Филипп Чубуков выпал из окна шестого этажа.
Погибшему мужчине было 28 лет. Подробностей пока мало. Известно лишь, что Чубуков погиб в ночь на субботу, 10 июля, на Перервинском бульваре.
Как пишет сайт РЕН ТВ, Филипп якобы разругался с младшим братом и ушел от него в другую комнату. Спустя некоторое время случилась трагедия. Мертвого Чубукова нашли под окнами дома.
В Незалежной надеются, что для "агрессора" все сложится прискорбно
Размер углеродного налога может быть скорректирован